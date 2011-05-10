Австрия депортирует бывшего премьер-министра Хорватии

Австрийский суд принял решение об экстрадиции бывшего премьер-министра Хорватии Иво САНАДЕРА, который у себя на родине обвиняется в превышении полномочий и коррупции.

Как передает Lenta.ru, защита экс-премьера, арестованного в Зальцбурге в конце 2010 года, пообещала немедленно обжаловать решение суда. Окончательное решение, по данным агентства Agence France-Presse, должен принять суд в городе Линц.

В связи с перспективой подачи апелляций, по данным хорватского издания 24 Sata, процесс экстрадиции может затянуться на год.

И.САНАДЕР, занимавший пост премьер-министра в 2003-2009 годы, был задержан 10 декабря 2011 года в городе Зальцбург. Задержание было произведено через несколько часов после того, как власти Хорватии объявили его в международный розыск.

И.САНАДЕР отрицает обвинения в превышении полномочий и коррупции и утверждает, что стал жертвой политической кампании его предшественницы Ядранки КОСОР, объявившей о борьбе с коррупцией.