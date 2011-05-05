Украина и НАТО обсудили приоритеты сотрудничества

Украина и НАТО обсудили приоритеты Годовой национальной программы сотрудничества на текущий год.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Джеймсом АППАТУРАЕМ в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, стороны также обсудили актуальные вопросы отношений между Украиной и НАТО, вопрос международной безопасности, в частности усилия международного содружества, которые прилагаются в Афганистане и Ливии.

В ходе встречи подчеркивалось, что недавняя ликвидация спецподразделениями США руководителя “Аль-Каиды” Усамы бен Ладена не должна отвлечь внимание от последовательных международных усилий, направленных на построение суверенного, демократического, развитого и безопасного государства Афганистан. В контексте продолжающейся военной кампании в Ливии, представителем Альянса отмечено единство международной коалиции в ее целях в этой стране, а также особое внимание, которое уделяют НАТО с партнерами по операции «Объединенный защитник» с целью избежания потерь среди гражданского населения.

Сторонами также обсуждены вопросы, связанные с планированием и организацией ряда приоритетных мероприятий в рамках партнерства между Украиной и НАТО на протяжении этого года, в том числе ближайших заседаний Комиссии Украина-НАТО.