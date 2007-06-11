Партия Саркози празднует блестящую победу

Через пять недель после того, как консервативный французский политик Николя Саркози получил президентскую должность, в воскресенье его партия UMP праздновала блестящую победу в первом туре парламентских выборов. По предварительным данным, ей удалось добыть в борьбе почти 40 процентов голосов избирателей, передает Немецкая волна.

Окончательные результаты распределения мест в Национальном собрании Франции покажет второй тур парламентских выборов на будущей неделе, впрочем и в нем ожидают победы партии президента Франции Николя Саркози.

Выборы в парламент аналитики считают своего рода референдумом относительно того, как французы относятся к реформам, предложенным новым президентом Николя Саркози. Ведь реализовать свои планы он сможет только в том случае, если будет иметь существенную поддержку парламента. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что она будет обеспечена. Согласно социологическим исследованиям, партия французского президента „Союз в поддержку народного движения” может получить две трети из 577 мандатов. На втором месте по популярности - Социалистическая партия. Напомним, ее лидер Сеголен Руаяль была главной соперницей Саркози на президентских выборах. Французский глава государства уже объявил, что в июле созовет внеочередную сессию, чтобы депутаты утвердили его новую программу. Ее главными пунктами являются амбициозные экономические реформы, в частности снижение налогов, и внедрение более жесткой иммиграционной политики. Второй тур парламентских выборов во Франции состоится 17 июня. Тогда и станут известны окончательные результаты голосования.