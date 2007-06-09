Россия призывает США остановить переговоры по ПРО в Восточной Европе
Буш согласился рассмотреть предложения
Россия призывает США заморозить переговоры по созданию базы ПРО в Восточной Европе на период рассмотрения предложения по габалинской радиолокационной станции в Азербайджане.
Как сообщает «Газета.Ру», об этом заявил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ сегодня в Москве журналистам.
Предложение использовать габалинскую РЛС в системе ПРО США Президент РФ Владимир ПУТИН сделал своему американскому коллеге Джорджу БУШУ на двусторонней встрече в рамках саммита G8 в Хайлигендамме.
По словам С.ЛАВРОВА, российское предложение не является дополнением к плану развертывания ПРО в Европе, а делает эти планы ненужными.
Он отметил также, что в ходе встречи президентов России и США в Германии Дж.БУШ согласился начать проработку российских предложений.
«Однако из уст официальных лиц мы слышим, что это не повлияет на планы создания ПРО в Европе», - добавил министр.
По его словам, Президент России заявил о необходимости заморозить все действия по развертыванию ПРО в Европе на период переговоров.