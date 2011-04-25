Япония направит армию на поиски жертв цунами

Правительство Японии намерено направить около 25 тыс. солдат на поиски погибших от землетрясения и цунами в марте. Помимо сухопутных войск в поисковой операции будут задействованы подразделения ВВС и ВМФ страны, передает Associated Press.

Обследовать прибрежные воды на расстоянии до 20 км от берега будут 90 вертолетов и самолетов, 50 катеров и 100 военных водолазов. В японском правительстве рассчитывают, что активные поиски займут два дня, однако там не исключают, что сроки выполнения операции будут увеличены.

Подобная операция, длившаяся три дня, была проведена в начале апреля.