В Японии началась операция по поиску 16 тысяч пропавших без вести

На северо-востоке Японии началась крупная операция по поиску людей, пропавших без вести в результате разрушительного цунами в марте.

Более сотни самолетов, десятки кораблей и тысячи военных будут прочесывать берег в течение ближайших трех дней, пока уровень воды в прибрежных водах понижен. Операция, в которой также принимают участие Соединенные Штаты, является крупнейшей в Японии со времен Второй мировой войны.

В результате землетрясения и цунами погибли более 11 тысяч человек, еще 16 тысяч числятся пропавшими без вести. Как отмечает корреспондент Би-би-си в Токио, точное количество пропавших людей не поддается подсчету, поскольку стихия разрушила целые деревни и даже города.