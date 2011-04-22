В Сирии в столкновениях с полицией погибли 70 человек

В Сирии число погибших в пятницу в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности возросло до 70, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местных правозащитников.

Это наибольшее число жертв, зарегистрированное за пять недель, в течение которых не утихают протесты с требованием отставки президента Башара Асада.

В акциях протеста по всей стране приняли участие десятки тысяч человек. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в городе Дераа на юге Сирии и в одном из пригородов Дамаска. В городе Хама на западе страны силы безопасности открыли огонь, чтобы не дать демонстрантам захватить местное отделение правящей партии "Баас".

Накануне президент Асад отменил чрезвычайное положение, действовавшее в Сирии почти полвека.

Глава МИД Великобритании Уильям Хейг осудил сегодняшнее убийство демонстрантов и призвал сирийского лидера отменить чрезвычайное положение не на словах, а на деле.