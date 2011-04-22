100 самых влиятельных людей мира

Американский еженедельный журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей 2011 года.

В первой строке ненумерованного списка стоит координатор египетской революции Ваэль Гоним. Местный менеджер Google выступил против режима тогдашнего египетского президента Хосни Мубарака. После того, как он создал страницу в Facebook, где призывал выходить на улицу, его арестовали и выпустили под давлением восставших через 12 дней. После освобождения Гонима приглашали на интервью крупнейшие телеканалы. С января т.г. Ваэль Гоним - топ-менеджер ближневосточного отделения Google.

В рейтинге Time оказались президент США Барак Обама, его жена Мишель Обама, госсекретарь США Хиллари Клинтон, телеведущая Опра Уинфри и певец Джастин Бибер.

По мнению Time, среди самых влиятельных политиков в мире сейчас канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Бразилии Дилма Русефф и заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. В списке нет ни президента, ни премьер-министра России, замечает Лента.ру.

Зато есть британский принц Уильям с невестой, сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам и дочь лидера французских ультраправых Марин Ле Пен.

В сотню Time попала бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, которая выиграла два последних турнира серии "Большого шлема". Кроме того, влиятельным спортсменом был признан аргентинский футболист Лионель Месси. Из музыкантов Time отметил певца Стинга.

В списке Time, составленном в восьмой раз, также присутствуют создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.