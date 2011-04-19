В Европе не исключают возможности отправки войск в Ливию.

Об этом сообщает сегодня французская Le Figaro.

Издание отмечает, что председатель Комитета по вопросам иностранных дел Национальной Ассамблеи Франции Аксель ПОНЯТОВСКИ уже предложил направить в эту страну 200-300 бойцов специальных военных подразделений стран-членов НАТО, чтобы «лучше наводить» самолеты НАТО на объекты, удерживаемые силами Муаммара КАДДАФИ.

Несколько позже министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ заявил, что выступает «категорически против» отправки военных в Ливию.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Уильям ХЭЙГ сообщил, что его страна собирается отправить военных советников Национальному временному совету Ливии.

Сегодня же в Риме министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ со ссылкой на представителя Национального временного совета Ливии, сообщил, что за два месяца боевых действий в Ливии погибло около 10 тыс. человек, 55 тыс. получили ранения.