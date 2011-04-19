В Греции арестовали 8 украинцев

В Греции арестованы восемь граждан Украины по обвинению в попытке контрабанды табака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«13 апреля в порту Ситиа (о. Крит, Греческая Республика) по обвинению в попытке контрабанды табачных изделий (5004 ящиков сигарет) подразделением греческой береговой охраны были арестованы восемь граждан Украины – члены экипажа судна «Снежура» (флаг Украины)», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По словам А.ДИКУСАРОВА, украинские граждане обеспечены адвокатами и переводчиком. «Местными органами прокуратуры решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - уточнил он.