Анимированный логотип Олимпиады-2012 вызывает эпилептические припадки?

Анимированный логотип Олимпиады-2012, размещенный на официальном сайте, удален в связи с жалобами людей, страдающих эпилепсией, передает Associated Press. По данным британской благотворительной организации Epilepsy Action, 10 человек обратились с жалобами и несколько человек перенесли эпилептический припадок после посещения сайта Олимпиады-2012, сообщает РБК-Украина. "Как только нам стало известно о проблеме, мы предприняли немедленные меры и убрали анимацию с сайта. В настоящий момент мы переделываем анимацию", - заявил представитель организатора лондонской Олимпиады.

На создание логотипа было затрачено 400 тыс. фунтов стерлингов (590,5 тыс. евро).