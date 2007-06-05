Китайские гастарбайтеры впервые опередили украинцев в России

Китай вышел на первое по числу официально зарегистрированных трудовых мигрантов в России, обогнав по этому показателю Украину. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав ПОСТАВНИН, передает Лента.ру

По данным В.ПОСТАВНИНА, из всех трудовых мигрантов больше 20 процентов - китайцы. На один миллион официально зарегистрированных гастарбайтеров - прибывших из КНР 210 тысяч. Для сравнения, по данным ФМС на середину 2006 года, в России работает всего... 120 тысяч украинцев.

40 процентов гастарбайтеров из Китая работает в Москве, а 23 процента - на Дальнем Востоке. В этом регионе, а также в Сибирском федеральном округе каждый второй трудовой мигрант - китаец. Глава ФМС отметил, что из-за роста числа мигрантов из КНР необходимо проработать нормативно-правовую базу, которая позволит создать основу для отношений в области миграционной политики.

В некоторых секторах экономики Россия в последнее время пытается ограничить приток мигрантов. В частности, с 1 января 2007 года они потеряли право торговать алкоголем и лекарствами, а с 1 апреля иностранцам вообще запрещено быть продавцами на рынках.