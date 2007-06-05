В Великобритании похитили партию самых дорогих в мире мобильников - на $6 млн

В Великобритании злоумышленники похитили партию телефонов Vertu общей стоимостью 5,94 миллиона долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Engadget.

Четверо неизвестных подрезали на своей машине грузовик с дорогостоящими мобильниками на проселочной дороге недалеко от Лондона. Грузовик скатился на обочину и перевернулся. Злоумышленники обчистили грузовой отсек машины и скрылись с места преступления. Через несколько часов после происшествия полиция поймала двоих преступников, однако остальные пока остаются на свободе.

Каждый из украденных мобильников стоит не одну тысячу долларов. Телефоны компании Vertu производятся вручную из дорогостоящих материалов и проходят многократные тесты, что сказывается на их цене.

В апреле в Великобритании был принят закон, принуждающий мобильных операторов блокировать украденный мобильник и сообщать его местонахождение по первому запросу от властей. Благодаря этому закону 80 процентов ворованных телефонов удается вернуть в течение двух дней. Как сообщается на сайте Boy Genius Report, пока партия телефонов Vertu не обнаружена и не покидала пределов страны.