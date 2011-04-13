Генсек ООН и Янукович отправятся в чернобыльскую зону

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня вылетает в Доху, где завтра будет председательствовать на первой встрече контактной группы по Ливии.

Пан Ги Мун поедет также в Каир для участия в другой ливийской встрече.

Как сообщил пресс-секретарь главы ООН, после этого Пан Ги Мун отправится в поездку по Восточной Европе. Генеральный секретарь намерен посетить Чехию, Венгрию Украину и Россию.

В Киеве глава ООН примет участие в международном саммите, посвященном ядерной безопасности и приуроченном к 25–й годовщине аварии на ЧАЭС. На 20 апреля намечена совместная поездка генсека ООН и президента Украины в чернобыльскую зону отчуждения и посещение Чернобыльской атомной электростанции.

В Москве у главы ООН запланированы переговоры с президентом Медведевым и патриархом Кириллом.