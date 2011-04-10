Около двух тысяч человек пикетировали Посольство России в Варшаве

Около двух тысяч поляков в субботу вечером пикетировали Посольство Российской Федерации в Варшаве с требованием предоставить правду о причинах Смоленской катастрофы, случившейся 10 апреля 2010.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики выкрикивали антироссийские лозунги, и под возгласы „убийца” сожгли чучело главы российского правительства Владимира ПУТИНА.

Они также выкрикивали лозунги „Коморовский – долой в Москву!” и „Дайте ящики - заберите Бронька (сокращение от Бронислава)!”.

Позже участники пикета перешли к резиденции Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО и дома правительства, которые расположены рядом с Посольством России, и также скандировали лозунги против Президента и премьера, в частности называли их предателями.

Кроме того, участники акции также прошли мимо Посольства США с возгласами «Помогите нам!».

По данным польских СМИ, одного из организаторов акции журналиста Gazeta Polska во время возвращения домой задержала полиция. Несколько его знакомых отправились пикетировать полицейский участок, однако около полуночи задержанного освободили.