Румыния просит Европарламента лишить иммунитета своего депутата

Министерство юстиции Румынии просит Европарламент лишить иммунитета депутата Адриана СЕВЕРИНА (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Румыния) в связи с коррупционным скандалом.

Об этом заявил 6 апреля вице-президент Европейского парламента Джанни ПИТТЕЛЛА (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Италия) на сессии Европарламента в Страсбурге.

Он сообщил, что запрос будет передан на рассмотрение Комитета по юридическим вопросам. Комитет должен будет назначить докладчика и планирует обсудить этот вопрос в ближайшее время, после чего вопрос будет вынесен на голосование сессии Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 28 марта А.СЕВЕРИН заявил о своем выходе из Социал-демократической партии Румынии, хотя и отрицает незаконные действия.

А.СЕВЕРИН при этом отказался слагать с себя полномочия депутата Европарламента, как это сделали двое его коллег, также уличенных в коррупции, – словенский депутат Зоран ТАЛЕР и австрийский депутат Эрнст ШТРАССЕР.

По данным английской Sunday Times, все трое согласились принять 100 тыс. евро в год в обмен на предложения об изменениях в законодательство Евросоюза.