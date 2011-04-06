От чего зависит отмена виз на время Евро-2012

Отмена виз с ЕС на время проведения в Украине Евро-2012 зависит от внесения изменений в Шенгенский визовый кодекс, в частности, относительно совместного таможенного и пограничного контроля, прогресса в "безвизовом" диалоге Украина-ЕС и от договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах с Польшей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

"То есть, это вопросы, которые мы будем обсуждать на будущее. Такие идеи есть, они сегодня обсуждаются не только Еврокомиссией, поскольку это - не только вопрос ЕС, но и стран-членов ", - сказал он.

Вместе с тем, заместитель министра отметил, что Шенгенская система является достаточно гибкой.

"Для стран ЕС, в конце концов, прежде всего, важна безопасность. Если эти критерии будут соблюдены, они готовы рассматривать различные варианты", - отметил П.КЛИМКИН.

Он не уточнил, какие именно вопросы нужно согласовать с Польшей, отметив лишь, что окончательное решение о возможной временной отмене виз может быть принято только на заседании Совета министров внутренних дел ЕС.