Партия Путина готовит устранение Затулина

Первый заместитель главы Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН в ближайшее время по решению «Единой России» будет смещен с этого поста и останется рядовым депутатом.

Об этом собственному корреспонденту в РФ сообщили в пресс-службе К.ЗАТУЛИНА.

«Прежде всего, К.ЗАТУЛИН подтверждает свое нежелание комментировать принятое во фракции решение. Фракция имеет полное право, как назначать, так и снимать своих представителей в Государственной думе», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что К.ЗАТУЛИНУ уже приходилось прежде заявлять, что он совершенно спокойно относится к переменам в собственном статусе: он был председателем Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками в первой Государственной думе, рядовым членом этого комитета в прошлом составе депутатов и, по крайней мере, до завтрашнего дня остается первым заместителем всё того же комитета.

В связи с этим К.ЗАТУЛИН считает необходимым обратить внимание только на то, что, как ему известно, предстоящее решение об освобождение от должности никак не связано с его деятельностью в СНГ.

«Это важно подчеркнуть, поскольку, как уверен К.ЗАТУЛИН, если не у нас в России, то где-нибудь за рубежом обязательно найдутся комментаторы, которые попробуют усмотреть в этом сугубо внутреннем решении какое-то наказание за взгляды К.ЗАТУЛИНА по поводу тех или иных лиц, тем и событий в СНГ», - отмечает его пресс-служба.

«Да, я недавно критиковал своего коллегу по фракции за его невоздержанные речи в Украине и предположения, что придание госстатуса русскому языку повредит независимости и суверенитету Украины. Мне, и не только мне, пришлось неделю опровергать эту точку зрения. Но это не имеет никакого прямого отношения к моей отставке. Я остаюсь членом Комитета. Это принципиально», - заявил К.ЗАТУЛИН.