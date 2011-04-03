Представитель Каддафи провел переговоры в Греции

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу провел в воскресенье вечером встречу с представителем Муамара Каддафи Абделати аль-Обеиди, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на греческое государственное телевидение.

По информации телеканала, премьер Греции получил послание от Каддафи, его содержание не сообщается.

Абделати аль-Обейди, бывший премьер-министр Ливии, в настоящее время играет роль международного посланника Каддафи после бегства в Лондон главы МИД страны.

Греция поддержала международную операцию в Ливии, начавшуюся 19 марта, и предоставила в распоряжение союзников военные аэродромы и базу ВМС на Крите. Однако греческие силы не принимают непосредственного участия в операции. Премьер-министр Папандреу неоднократно заявлял о необходимости выдвижения политических инициатив с тем, чтобы урегулировать ливийский кризис.