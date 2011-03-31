Сомалийские пираты стали применять более успешную тактику

Сомалийские пираты полностью сменили тактику, перейдя на использование плавучих кораблей-баз, что сделало их менее уязвимыми, заявил замгоссекретаря США по военно-политическим вопросам Эндрю Шапиро.

"Они почти полностью перешли на новую тактику и начали использовать корабли-базы. Этот вид тактики значительно более эффективен (чем размещение баз на берегу), пиратов стало труднее отслеживать и перехватывать", - сказал Шапиро, выступая в Вашингтоне с речью о стратегии США по борьбе с пиратством.

С 2000 по 2007 годы ежегодно совершалось в среднем по 26 нападений пиратов на корабли у побережья Сомали. В 2008 году это число возросло до 111 и достигло 400 в 2009 и 2010 годах, распространившись также на Аденский залив, Красное море и Индийский океан. Только в 2010 году, по данным ООН, около 790 моряков были захвачены в заложники пиратами, приводит справку РИА "Новости".