Табачник подписал соглашение с Вьетнамом

Украина и Социалистическая Республика Вьетнам подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере образования.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Министерства образования и науки, молодежи и спорта, соглашение во время государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Вьетнам с украинской стороны подписал министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как сообщается, этот документ предусматривает развитие и поддержку сотрудничества между организациями и учреждениями обоих государств в сфере образования, содействие взаимному обмену практическим опытом и научной информацией по вопросам управления системой образования, совершенствование стандартов образовательных и учебных материалов, включая учебные планы и программы.

Одним из важнейших направлений сотрудничества определено сотрудничество высших учебных заведений и предоставление возможности гражданам обоих государств получать высшее образование путем обмена.

Соглашение также предусматривает обмен научно-педагогическими работниками для кратко- и долгосрочной педагогической работы по контрактам, участие учеников и студентов учебных заведений в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, которые будут проводиться в Украине и Социалистической Республике Вьетнам.

В сообщении отмечается, что в Украине сейчас получают высшее образование около одной тысячи вьетнамских студентов.