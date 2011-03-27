Уровень радиации в воде второго энергоблока Фукусимы-1 выше нормы в 10 млн. раз

Уровень радиации в воде в нижней части турбинного зала 2-го энергоблока АЭС "Фукусима-1" превысил установленную норму в 10 млн. раз.

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на оператора станции TEPCO.

По данным японского Агентства по атомной и промышленной безопасности, причиной повышения уровня радиации в воде на втором энергоблоке могла стать утечка из активной зоны реактора.

Как передает Reuters, все работы на втором реакторе АЭС прекращены, идет эвакуация сотрудников станции.

По данным замеров, произведенных утром в воскресенье, количество радиоактивного йода в океане превысило норму в 1850 раз, тогда как в субботу сообщалось о превышении в 1250 раз. Причиной является утечка радиоактивной воды из помещений станции. Скопление радиоактивной воды мешает специалистам оператора АЭС, компании TEPCO заниматься жизненно необходимым восстановлением систем охлаждения реакторов.

Накануне сообщалось, в контрольных залах пяти из шести реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" восстановлено освещение. Без света пока остается только наиболее пострадавший 4-й энергоблок.

Главной задачей остается охлаждение аварийных реакторов. Специалисты намерены заливать 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки пресной водой. Ранее использовавшаяся для этих целей морская вода вызвала кристаллизацию соли, которая затрудняет циркуляцию воды и соответственно охлаждение реакторов. По заявлению ТЕРСО, температура и давление на этих трех реакторах "остаются стабильными".