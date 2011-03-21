Грузовой самолет "Антонов" упал на жилые кварталы в Конго
Вероятно, погибли 4 российских пилота
Грузовой самолет "Антонов" упал сегодня на жилые кварталы конголезского города Пуэнт-Нуар.
Как передает ИТАР-ТАСС, в результате катастрофы имеются многочисленные жертвы.
Расположенный на юге Республики Конго город является ее экономической столицей.
В авиакатастрофе погибли, предположительно, четверо российских пилотов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Конго Олега БУТАКОВА.
В районе падения самолета видны крупные разрушения жилых домов. В настоящее время местные медицинские службы срочно перевозят раненых в больницы. Имеются многочисленные жертвы, но о числе пока не сообщается.
Согласно первым данным, самолет следовал рейсом из Браззавиля. Авария произошла, когда самолет заходил на посадку над городом Пуэнт-Нуар - расположенным на юге страны ее главным экономическим центром.
Судя по всему, летчики попытались отвести падающую машину от города и совершить аварийную посадку на поверхность моря - но не успели. Самолет упал на густонаселенные кварталы города.
Это уже второй случай крупной катастрофы самолетов "Антонов" в Республике Конго. В 2009 году такой же самолет разбился, упав на южные кварталы столицы страны - Браззавиля.