Грузовой самолет "Антонов" упал на жилые кварталы в Конго

Грузовой самолет "Антонов" упал сегодня на жилые кварталы конголезского города Пуэнт-Нуар.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате катастрофы имеются многочисленные жертвы.

Расположенный на юге Республики Конго город является ее экономической столицей.

В авиакатастрофе погибли, предположительно, четверо российских пилотов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Конго Олега БУТАКОВА.

В районе падения самолета видны крупные разрушения жилых домов. В настоящее время местные медицинские службы срочно перевозят раненых в больницы. Имеются многочисленные жертвы, но о числе пока не сообщается.

Согласно первым данным, самолет следовал рейсом из Браззавиля. Авария произошла, когда самолет заходил на посадку над городом Пуэнт-Нуар - расположенным на юге страны ее главным экономическим центром.

Судя по всему, летчики попытались отвести падающую машину от города и совершить аварийную посадку на поверхность моря - но не успели. Самолет упал на густонаселенные кварталы города.

Это уже второй случай крупной катастрофы самолетов "Антонов" в Республике Конго. В 2009 году такой же самолет разбился, упав на южные кварталы столицы страны - Браззавиля.