Медведев осудил выражение Путина

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает недопустимым выражения о «крестовых походах» по поводу ситуации в Ливии.

Как сообщает РИА «Новости»,об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал журналистам в Горках.

Ранее премьер-министр России Владимир ПУТИН осудил резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии, назвав ее «ущербной», и заявил, что она «напоминает средневековый призыв к крестовому походу».

«Резолюция Совбеза является неполноценной и ущербной, она разрешает все и напоминает средневековый призыв к крестовому походу. Фактически она позволяет вторжение в суверенную страну», – сказал В.ПУТИН, общаясь с рабочими на Воткинском заводе.

Сразу после решения Совбеза ООН по Ливии лидер этой страны Муамар КАДДАФИ также назвал международную военную операцию «крестовым походом».