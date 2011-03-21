Пентагон подтвердил, что не добивается смерти Каддафи, но...

Муамар Каддафи не является целью авиаударов сил коалиции, заявил старший офицер Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США вице-адмирал Билл Гортни.

"Каддафи не находится в списке целей... Мы выполняем операцию по реализации резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Гортни на брифинге в Пентагоне в воскресенье, отвечая на вопрос, планируют ли США наносить удары по резиденции ливийского лидера.

Вместе с тем, представитель Пентагона признал, что Каддафи может угрожать опасность, если он будет находиться вблизи одной из целей коалиции. "Только если он будет находиться на одном из объектов или в зоне поражения ракеты рядом с этим объектом", - ответил Гортни на уточняющий вопрос.

За несколько минут до начала брифинга мировые СМИ сообщили о нескольких мощных взрывах рядом с резиденцией Каддафи в Триполи, сообщает РИА "Новости". Над зданием, как передают очевидцы, поднимается столб дыма и слышна стрельба.