В Йемене правительственный кризис

Президент Йемена Али Абдалла Салех отправил правительство в отставку на фоне волны протестов в стране, сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение государственного агентства. Однако, по информации из других источников, решение президента объявлено за несколько часов до правительственного заявления о самостоятельном уходе министров в отставку - в знак протеста против антинародных репрессий, замечает Радио Свобода.

Масштабные антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов с полицией, проходят с начала февраля в ряде городов Йемена. Демонстранты требуют отставки президента Али Абдаллы Салеха, который правит с 1978 года.

За это время жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали несколько десятков человек, сотни ранены. Представитель Йемена в ООН подал в отставку в знак протеста против стрельбы по демонстрантам.

В пятницу президент Йемена объявил о введении в стране чрезвычайного положения, гражданскому населению теперь запрещается носить при себе оружие.