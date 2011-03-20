Ливийская армия объявила о прекращении огня

Глава вооруженных сил Ливии вечером в воскресенье приказал всем подразделениям соблюдать условия нового перемирия, объявленного лидером джамахирии Муаммаром Каддафи, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Огонь должен быть прекращен с 21:00 (время киевское). О реакции командования международных сил, наносящих удары по объектам в Ливии, пока не сообщалось.

Как предполагает агентство, объявить об одностороннем прекращении огня ливийские власти решились в преддверии новых авианалетов.