Лига арабских государств раскритиковала операцию в Ливии

Лига арабских государств (ЛАГ) осудила военную операцию в Ливии. Об этом 20 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление генерального секретаря ЛАГ Амра Мусы.

"То, что произошло в Ливии, не соответствует заявленным нами целям, - приводит его слова Лента.ру. - Мы просили закрытия воздушного пространства и защиты населения, а не бомбардировки гражданских".

В ближайшее время ЛАГ проведет экстренное совещание, посвященное развитию событий в Ливии.