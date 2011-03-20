Лига арабских государств раскритиковала операцию в Ливии
20:05, 20 марта 2011Мир
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"Не соответствует заявленным нами целям"
Лига арабских государств (ЛАГ) осудила военную операцию в Ливии. Об этом 20 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление генерального секретаря ЛАГ Амра Мусы.
"То, что произошло в Ливии, не соответствует заявленным нами целям, - приводит его слова Лента.ру. - Мы просили закрытия воздушного пространства и защиты населения, а не бомбардировки гражданских".
В ближайшее время ЛАГ проведет экстренное совещание, посвященное развитию событий в Ливии.
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