Затулин: рано говорить об окончании политического кризиса в Украине

Договоренность между президентом и главой правительства Украины Виктором Ющенко и Виктором Януковичем о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября не свидетельствует об окончании политического кризиса в стране, заявил РИА Новостичлен комитета Госдумы по делам стран СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

"Безусловно, это не окончание кризиса на Украине, потому что договоренность очень хрупкая", - сказал он.

По его словам, из этой договоренности не ясна дальнейшая судьба Генпрокуратуры и конституционного суда (КС), и не понятно, что будет с указами Ющенко об отставках трех судей КС и генпрокурора Святослава Пискуна.

По мнению Затулина, после очередного назначения даты досрочных парламентских выборов не известно, будет ли развиваться тема, связанная с переподчинением внутренних войск. "Любой вопрос из тех, которые могут быть продолжением событий, способен взорвать договоренность или вновь обострить напряженность", - считает парламентарий.

Политический кризис на Украине связан с разными взглядами населения регионов страны, "в частности, на вопрос о русском языке, о федеративности, о вступлении в НАТО". Эти вопросы в ходе нынешнего противостояния не решались, и по ним не заключалось каких-либо компромиссов. "Но на самом деле они подспудно являются главной причиной этого противостояния на Украине", - сказал депутат.

Президент и премьер Украины избрали "худой мир, который лучше доброй ссоры". "Но это не значит, что стороны отказались от своих претензий, или что они забыли роль каждого из них в прошедших событиях", - сказал Затулин.