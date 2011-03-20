Оппозиция просит ООН вмешаться и в Йемене

Йеменская оппозиция после разгона властями демонстрации в Сане на этой неделе, когда погибли 52 человека, попросила помощи у мирового сообщества, сообщает Deutsche Welle.

В обращении оппозиции к Совету безопасности ООН подчеркивается, что «Совбез должен взять на себя политическую и моральную ответственность и принять меры по защите гражданского населения Йемена.

Несмотря на применение властями силы, йеменская оппозиция продолжает демонстрации, требуя отставки Али Абдаллы Салеха с поста президента страны. 19 марта к акциям протеста в Сане присоединились несколько тысяч учителей. Всего в центре столицы собрались десятки тысяч человек. Многие из них скандировали: «Мы не сдадимся до тех пор, пока не свергнем этого живодера».