США: в Ливии достигнут значительный прогресс

Глава американского Объединенного комитета начальников штабов Майк МАЛЛЕН заявил, что в ходе операции в Ливии достигнут значительный прогресс.

В телевизионном интервью он сказал, что запретная для полетов зона над территорией Ливии фактически действует, передает Би-Би-Си.

Он также отметил, что удалось остановить наступление верных ливийскому лидеру Муамару КАДДАФИ войск к городу Бенгази на востоке страны, который является оплотом повстанцев.

М.МАЛЛЕН подчеркнул, что большинство авиаударов было нанесено по позициям противовоздушной обороны, и что он не видел сообщений о жертвах среди мирного населения.

Ранее ливийское телевидение сообщило, что в результате обстрелов международных сил в Ливии погибли 48 человек и более 150 ранены.