Каддафи пообещал превратить Средиземноморье в поле боя

Муаммар Каддафи пригрозил нанести удары по военным и гражданским объектам по всей территории Средиземноморья в ответ на агрессию со стороны международной коалиции сил, сообщает AFP. С таким заявлением он выступил в эфире ливийского телевидения.

Каддафи назвал действия западных стран "агрессией крестоносцев и колониалистов" и сообщил, что армейские склады в стране открыты для всех, желающих защитить страну от "варварского нападения".

По словам лидера Ливии, отныне все Средиземноморье стало "настоящим полем боя".