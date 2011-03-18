Президент Йемена объявил в стране чрезвычайное положение

Президент Йемена Али Абдалла САЛЕХ объявил сегодня о введении в стране чрезвычайного положения.

Как передает РИА «Новости», решение о введении ЧП принял Национальный совет обороны. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как западные СМИ сообщили, что в результате обстрела йеменскими силовиками участников антиправительственной демонстрации в столице страны городе Сане сегодня более 40 человек погибли и около 300 получили ранения.

Между тем, по данным МВД Ливии, жертвами беспорядков стали 25 человек. Президент Йемена выразил сожаление в связи с гибелью людей, однако опроверг утверждения, что в этом виноваты сотрудники правоохранительных органов.

Введенный в Йемене режим ЧП запрещает гражданскому населению иметь при себе оружие.

В Йемене с начала февраля продолжаются антиправительственные выступления с требованием отставки Президента А.САЛЕХА, который правит с 1978 года. За это время жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали несколько десятков человек, сотни ранены. Президент Йемена ранее предложил провести референдум по новой Конституции, предусматривающей переход к парламентской форме правления. А.САЛЕХ сказал, что по новой Конституции вся исполнительная власть перейдет к правительству, которое "сформируют заново выбранные парламентарии в конце 2011 или начале 2012 года". Йеменская оппозиция отвергла инициативу Президента.