Белорусская оппозиция отказалась от единого лидера

Белорусская оппозиция фактически раскололась и отказалась от единого лидера - экс-кандидата в президенты Александра МИЛИНКЕВИЧА, проигравшего в прошлом году президентские выборы Александру ЛУКАШЕНКО, - предпочтя ему коллективное руководство лидеров политических партий, передает Рейтер.

За избрание политического совета из четырех десятков человек и четырех равноправных сопредседателей для руководства оппозиционной коалицией проголосовали 336 из шестисот делегатов проходившего в Минске в субботу- воскресенье Конгресса демократических сил.

"Было бы очень хорошо, если бы в Беларуси был общепризнанный лидер, но такого нет в этом зале", - сказал, выступая на конгрессе, руководитель Объединенной гражданской партии Анатолий ЛЕБЕДЬКО, ставший одним из сопредседателей коалиции.

Кроме А.ЛЕБЕДЬКО равноправными сопредседателями были избраны лидер Белорусского народного фронта Винцук ВЕЧОРКО, руководитель оппозиционных коммунистов Сергей КАЛЯКИН и заместитель председателя Социал-демократической партии Анатолий ЛЕВКОВИЧ.

А.МИЛИНКЕВИЧ отказался войти в политсовет.

"Я не ухожу из конгресса, но я ушел из руководства... Сейчас в Беларуси нет единого демократически избранного лидера демократических сил", - сказал А.МИЛИНКЕВИЧ журналистам.

"Консолидация требует единого лидера. Я не верю в схему сопредседательства, я не верю в эффективность коллективного руководства. Я не могу взять на себя ответственность за дело, в которое я не верю", - сказал он на конгрессе.

Как отмечает Рейтер, конгресс, сопровождавшийся шумными спорами о лидерстве и о стратегии действий, фактически продемонстрировал раскол проигравшей президентские выборы белорусской оппозиции.

"Я думаю, теперь будет реализовываться две стратегии. Объединение белорусской оппозиции - это наша мечта, но, к сожалению, она пока не получается", - заявил А.МИЛИНКЕВИЧ журналистам, сказав, что намерен сосредоточиться на создании собственного движения "За свободу".