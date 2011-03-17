США полны решимости добиться ухода Каддафи

США проводят срочные консультации с союзниками по поводу дальнейших действий в отношении Муаммара Каддафи и его режима.

"Мы действуем с полным сознанием неотложности вопроса, чтобы совместно с нашими партнерами предпринять шаги по защите ливийских граждан и созданию ситуации, когда Каддафи не будет у власти", - приводит Би-би-си слова пресс-секретаря Белого Дома Джея Кэрни.