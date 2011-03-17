Радиационная угроза в Японии возрастает

Радиационная угроза в Японии растет.

Как сообщает «РИА Новости», на третьем энергоблоке японской АЭС "Фукусима-1" происходят все новые утечки радиации, над вторым энергоблоком поднимается столб пара. Уровень радиации поднялся с 3,7 тысячи до 4 тысяч микрозивертов в час. Естественный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверта в час. На данный момент, по данным МАГАТЭ, в результате аварии на АЭС и работ по ликвидации ее последствий радиоактивному заражению подверглись не менее 20 человек и 25 получили ранения.

Глава МАГАТЭ Юкия АМАНО оценил обстановку на станции как "очень серьезную". Главную опасность на данный момент представляет угроза возникновения пожара на третьем энергоблоке станции, где находится хранилище отработанных ядерных отходов. Японские специалисты активно пытаются охладить блок с помощью вертолетов и спецмашин. В связи с растущей угрозой распространения радиации все больше стран эвакуируют своих граждан из Японии.

По последним данным, власти Японии решили не продолжать в пятницу операцию по заливке водой третьего энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" со спецмашин, оснащенных мощными брандспойтами из-за риска здоровью персонала в связи с высоким уровнем радиации рядом с объектом.

В четверг на АЭС проводились работы по заливке водой третьего энергоблока. В операции задействовались вертолеты сил самообороны Японии, а также спецмашины, оснащенные мощными брандспойтами. Вскоре после завершения заливки с вертолетов в районе третьего энергоблока было зафиксировано увеличение радиационного фона.