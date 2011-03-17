В Японии - очередное землетрясение магнитудой 6,1

Очередное мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Японии.

Об этом передаетРИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 546 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 25 километров.

В районе острова Хонсю 11 марта произошло одно из мощнейших в истории Японии землетрясений магнитудой 9,0. Оно вызвало цунами высотой более десяти метров.

По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести более 13 тыс. человек. В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - только в среду здесь было зафиксировано более 20 землетрясений магнитудой от 5,1 до 6,0.