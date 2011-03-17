На АЭС «Фукусима-1» начали плавиться стержни

На четырех из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» началось плавление стержней реакторов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на последние данные японского агентства Kyodo.

В энергоблоке №1 стержни расплавлены уже на 70%, во втором – на 33%.

Стержни реактора третьего энергоблока частично расплавлены, точных данных о серьезности повреждений нет. Также нет информации о степени разрушения радиационных материалов в четвертом энергоблоке, сообщается только, что стержни реактора обнажены, в реактор подается морская вода для охлаждения.

Все здания четырех энергоблоков в той или иной степени разрушены взрывами, над ними поднимается радиационный пар, наблюдается выделение водорода.

На энергоблоках №5 и №6 АЭС «Фукусима-1» ситуация стабильна, сообщают власти. Однако на их территории замечено повышение температуры.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызывало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС, размещенных в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.

Подтвержденное властями число погибших и пропавших без вести после разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, превысило 13 тысяч человек.