Россия может отказаться от "Южного потока"

Россия может отказаться от газопровода "Южный поток", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на вице-премьера РФ Игоря Сечина.

Российское правительство изучает варианты удешевления проекта газопровода "Южный поток", в том числе альтернативную возможность транспортировки российского газа в Европу не по трубопроводу, а в виде сжиженного природного газа (СПГ).

"В настоящий момент "Газпром" и правительство изучают различные варианты минимизации издержек при реализации проекта "Южный поток". Вариант со строительством завода по сжижению газа на Черном море может стать дополнением или одной из альтернатив трубопроводному варианту, - заявил он "Коммерсанту". - Причем завод по производству СПГ может быть построен и на севере России под ямальский газ".

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин поручил главе Минэнерго проработать вариант со строительством завода по производству СПГ на берегу Черного моря.

"Завод по СПГ является гармоничной составной частью проекта "Южный поток". Но в случае если мы столкнемся с непреодолимыми препятствиями при реализации проекта, эта составная часть может стать и полной альтернативной трубопроводному варианту", - заявил изданию пресс-секретарь премьера России Дмитрий Песков.

По информации "Коммерсанта", к поиску альтернативных вариантов Россию подтолкнула неуступчивость Турции, которая пока не дала разрешения на прокладку трубы в своей эксклюзивной экономической зоне.