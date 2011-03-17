Вертолеты США летают в районы, пострадавшие от цунами

Четырнадцать американских военных кораблей и 17 тысяч морских пехотинцев и военных моряков оказывают помощь Японии в преодолении последствий землетрясения, произошедшего 11 марта, сообщил Пентагон.

"Военные вертолеты помогают в перевозке людей и оборудования, в (проведении) поисковых и спасательных операций", - сказал журналистам официальный представитель Пентагона Дейв Лапан.

По его словам, вертолеты уже доставили в пострадавшие от землетрясения и цунами районы порядка 500 тысяч литров воды и около 2 тонн продовольствия.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятна отправка американских военнослужащих в опасную зону, возникшую после аварии на японских АЭС, Лапан отметил, что пока такие действия не планируются, но при этом военные готовы к работе в самых разных условиях. "Мы готовим и оснащаем всех наших людей в расчете на любую обстановку. Мы знаем, как измерять радиацию, как реагировать на такую ситуацию. Мы знаем, как принимать меры предосторожности", - цитирует РИА "Новости".