В разрушенной землетрясением и цунами Японии проснулся вулкан

Вулкан Синмоэ проснулся после временного затишья на юго-западе Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Джихан.

В воздух на высоту до четырех километров летят пепел и камни. Специалисты присвоили вулканической активности три из пяти баллов по шкале опасности.

Власти префектуры Миядзаки, где расположен вулкан, призывают жителей держаться как можно дальше от Синмоэ. Из опасной зоны эвакуируют людей.

Синмоэ находится в 1500 километрах от района землетрясения. С начала этого года он извергался более десяти раз. Специалисты еще не установили доподлинно, стало ли причиной извержения вулкана сильнейшее в истории страны землетрясение и последовавшее за ним цунами.