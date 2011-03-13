Ливия возмущена решением Лиги арабских государств

Решение Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) по Ливии идет в разрез с Уставом организации и будет иметь негативные последствия для арабских народов в целом, заявил в воскресенье ливийский МИД.

В субботу министры иностранных дел стран-членов ЛАГ на заседании в Каире приняли решение обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием закрыть воздушное пространство над Ливией, чтобы помешать самолетам Муамара Каддафи наносить авиаудары по жилым районам и позициям повстанцев.

"Это решение принято на основе вымыслов и искажения фактов", - говорится в заявлении. По мнению ливийской стороны, арабским странам следовало сначала сформировать комиссию, направить ее в Ливию, и лишь по данным с места событий делать какие-либо заявления о ситуации в стране.

За закрытие неба над Ливией проголосовали большинство участников арабской встречи, напоминает РИА "Новости". Против выступили Алжир, Сирия и Йемен. Ливийская делегация во встрече участия не принимала, поскольку со 2 марта временно отстранена от участия в ЛАГ.

С 15 февраля в Ливии продолжается народное восстание против Муамара Каддафи, правящего в стране более 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный Каддафи Запад и удерживаемый повстанцами Восток.

Арабские и западные СМИ сообщают о авиабомбардировках не только вооруженных повстанцев, но и мирных демонстрантов, жилых кварталов городов. Сообщается о трех тысячах погибших. Со своей стороны ливийские власти категорически отрицают применение силы против безоружных граждан. По данным официального Триполи, ливийским военным противостоят вооруженные и хорошо организованные исламисты, которые устроили мятеж против властей при поддержке международной террористической сети "Аль-Каида".