Лига арабских государств признала противников Каддафи законной властью

Лига арабских государств (ЛАГ) официально выступила против иностранной интервенции в Ливию на экстренном совещании в Каире по ситуации в этой стране, передает Associated Press.

ЛАГ также приняла решение об установлении отношений с переходным Национальным советом Ливии в г.Бенгази, являющимся центральным политическим органом вооруженной оппозиции, и о признании этого совета законным представителем народа Ливии.

Как сообщил генеральный секретарь ЛАГ Амр Мусса, контакты с ливийскими повстанцами будут налаживаться в том числе и для оказания гуманитарной помощи жителям страны. А.Мусса также добавил, что ливийское правительство лишило себя легитимности, допустив "серьезные преступления и нарушения закона" против своего народа.

Также ЛАГ согласилась установить зону, закрытую для самолетов Каддафи.

ЛАГ, в которую входят 22 государства, не может самостоятельно установить над Ливией зону, закрытую для полетов. Однако сегодняшнее решение этой организации важно для США и стран Запада при принятии решения о закрытии ливийского неба.

Повстанцы, ведущие боевые действия против армии Каддафи, неоднократно просили мировое сообщество установить над Ливией зону, закрытую для полетов его военной авиации. Правительственные войска активно применяют боевые самолеты против восставших, пишет РосБизнесКонсалтинг.