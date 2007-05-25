Буш одержал победу над конгрессменами
120 млрд. долларов на войну
Сенат США вслед за палатой представителей проголосовал за бюджетный законопроект в размере 120 млрд. долларов на войну в Ираке и Афганистане, исключив из него требование о сроках вывода американских войск из Ирака.
Как передает РИА «Новости»,после одобрения обеими палатами конгресса документ направляется на подпись Президенту Джорджу БУШУ.
Многомесячное противостояние демократов в Конгрессе и Президента США по вопросу о выводе американских войск США из Ирака завершилось фактически победой главы Белого дома.
Законопроект в новой редакции поддержали 80 сенаторов и 14 проголосовали "против".
За несколько часов до голосования Дж.БУШ сообщил журналистам в Белом доме, что законопроект стал результатом договоренностей между Президентом и Конгрессом.
Конгресс был вынужден исключить требование о выводе американских войск из Ирака не позднее весны 2008 после того, как глава Белого дома ветировал на этот законопроект и демократам не хватило голосов, чтобы преодолеть это вето.
В тексте документа оставлены лишь положения о том, что правительство Ирака должно выдерживать определенный график по обеспечению безопасности в стране и осуществлению экономических, политических и социальных реформ.
Ожидается, что Дж.БУШ подпишет одобренный конгрессом законопроект в самое ближайшее время.