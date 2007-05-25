Буш одержал победу над конгрессменами

Сенат США вслед за палатой представителей проголосовал за бюджетный законопроект в размере 120 млрд. долларов на войну в Ираке и Афганистане, исключив из него требование о сроках вывода американских войск из Ирака.

Как передает РИА «Новости»,после одобрения обеими палатами конгресса документ направляется на подпись Президенту Джорджу БУШУ.

Многомесячное противостояние демократов в Конгрессе и Президента США по вопросу о выводе американских войск США из Ирака завершилось фактически победой главы Белого дома.

Законопроект в новой редакции поддержали 80 сенаторов и 14 проголосовали "против".

За несколько часов до голосования Дж.БУШ сообщил журналистам в Белом доме, что законопроект стал результатом договоренностей между Президентом и Конгрессом.

Конгресс был вынужден исключить требование о выводе американских войск из Ирака не позднее весны 2008 после того, как глава Белого дома ветировал на этот законопроект и демократам не хватило голосов, чтобы преодолеть это вето.

В тексте документа оставлены лишь положения о том, что правительство Ирака должно выдерживать определенный график по обеспечению безопасности в стране и осуществлению экономических, политических и социальных реформ.

Ожидается, что Дж.БУШ подпишет одобренный конгрессом законопроект в самое ближайшее время.