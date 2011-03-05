Две танковые бригады Каддафи штурмуют взятый повстанцами город

Лояльные Муамару Каддафи войска возобновили атаки на город Эз-Завию, который удерживают повстанцы. Центр города обстреливают танки, число жертв возросло до 60 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

В субботу город, который контролируют вооруженные формирования повстанцев, был взят в кольцо правительственными силами. В боях, по данным телеканала, участвуют две бронетанковые бригады. Одна из них - бригада Хармис (Kharmis) - считается элитным воинским формированием, которое возглавляет один из сыновей Каддафи.

Армия Каддафи и вооруженная оппозиция свои потери не называют. Врач городского полевого госпиталя, куда доставляют убитых и раненых, сообщил Reuters о гибели более 30 человек во время субботнего боя. Большинство из погибших - мирные жители, отметил медик.

С учетом субботних потерь, по данным Sky News, общее число погибших в двухдневном столкновении за город составило 60 человек.

Повстанцы взяли Эз-Завию под свой контроль в конце февраля и рассматривали ее в качестве плацдарма для наступления на находящуюся в 40 километрах столицу страны Триполи.