В США 13-летняя девочка приговорена к 12 годам заключения

В американском штате Орегон 13-летняя девочка из города Лейквью приговорена к 12 годам заключения за попытку отравить одноклассников.

Как передает РИА "Новости", Холли СУИНИ, которой исполнилось 13 лет, и ее 12-летняя подруга Стефани КУИЗНОЙ решили отравить двоих одноклассников, подсыпав им в молоко в школьной столовой крысиного яда. Как сообщил окружной прокурор Дэвид ШАТТ, девочки планировали отравить своих одноклассников за то, что те измазали их волосы пеной для бритья на одной из вечеринок.

Как заявили подсудимые, они хотели смерти своих обидчиков.

Х.СУИНИ признана виновной в покушении на убийство, приговорена к 12 годам с возможностью досрочного освобождения и уже отправлена в спецшколу Хиллкрест в Салеме. Ее подруга отправится к месту заключения 22 мая, когда будет объявлено решение судьи по ее поводу.

Девочки подсыпали яд 19 сентября прошлого года во время завтрака в школьной столовой. Однако их одноклассники вовремя заметили странные зеленые кристаллы и не стали пить молоко.