ООН обеспокоена сокращением потока беженцев из Ливии

Организация Объединенных Наций обеспокоена резким сокращением потока беженцев из Ливии, подозревая, что проправительственные силы в этой стране взяли под контроль границы.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери АМОС, передает РИА «Новости».

"Мы встревожены тем, что вчера резко упал поток беженцев", - сказала В.АМОС.

Вместе с тем, она выразила надежду, что беспрепятственный переход беженцев через границы будет продолжен. Беженцы из Ливии переходят через границы с Египтом и Тунисом.

Сегодня вечером, сообщила В.АМОС, она вылетает из Нью-Йорка в Тунис, чтобы оценить гуманитарную ситуацию на границе.

Как сообщает пресс-служба ООН, накануне границу Ливии и Туниса перешли две тысячи человек, тогда как в другие дни число беженцев достигало 10-15 тысяч. В связи с тем, что Международный уголовный суд проводит расследование преступлений режима Муамара КАДДАФИ, его сыновей и других представителей высшего руководства Ливии, в ООН поступают сообщения о том, что почти 100 тысяч беженцев, опасаясь за свою судьбу, покинули эту страну через тунисскую границу и столько же - через египетскую. В основном это иностранные рабочие из других африканских стран, работавшие в Ливии.

С 15 февраля в ливийских провинциях идут акции протеста с требованием ухода М.КАДДАФИ, который правит страной более 40 лет. По данным международных организаций, власти жестоко подавляют демонстрации, а в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли до шести тысяч человек.