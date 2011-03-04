Сталевары в Индии сожгли своего начальника

Рабочие сталелитейного завода на востоке Индии сожгли заместителя директора предприятия из-за слухов о грядущем увольнении сотрудников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Business Standard.

По сведениям полиции, среди работников завода Powmex Steel в округе Балангир штата Орисса прошел слух о планах руководства уволить часть из них. После этого проблему начали обсуждать в заводском профсоюзе. В четверг 55-летний замдиректора Радхе Шьям Рей с водителем и другим сотрудником выехал за ворота фабрики на машине. Там их обступила толпа недовольных рабочих. Они выволокли из машины водителя и второго пассажира, а салон вместе с менеджером облили бензином и подожгли. Когда подоспевшие на помощь прохожие вызволили мужчину, он получил ожоги уже 90% тела. Рей скончался в больнице расположенного неподалеку города Балангир через четыре часа после инцидента.

Это не первый трагический конфликт рабочих и руководства индийских промышленных предприятий из-за увольнений. В сентябре 2008 года бывшие работники фабрики по производству трансмиссий итальянской фирмы Graziano убили уволившего их начальника. Тогда потерявшие работу люди ворвались на территорию фабрики в предместьях Нью-Дели и начали громить все, что попадалось под руку. В завязавшейся драке кто-то ударил 44-летнего менеджера арматурой по голове.