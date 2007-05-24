Саркози не видит Турцию членом ЕС

Новоизбранный Президент Франции Николя САРКОЗИ не видит Турцию членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Брюсселе после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“Как я и говорил во время выборов - я не изменил своей точки зрения - я не вижу места Турции в ЕС”, - сказал французский президент.

В свою очередь Президент Еврокомиссии отметил, что уважает точку зрения французского Президента, однако прибавил, что комиссия со своей стороны делает все для продолжения переговоров с Турцией. Вместе с тем, по словам Ж.БАРРОЗУ, вопрос будущего отношений с Турцией не будет обсуждаться на заседании Совета ЕС (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС) 21-22 июня, поскольку главным вопросом повестки дня должен стать вопрос о будущем конституционного соглашения.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2006 года Совет министров иностранных дел ЕС решил приостановить переговоры с Турцией по 8 из 35 пунктов соглашения о будущем членстве.

В частности, Совет министров иностранных дел решил остановить переговоры по таких позициях, как движение товаров, права и свободы рынка услуг, финансовые услуги, развитие аграрного сектора, рыболовство, транспортная политика, вопрос таможенного союза и внешних отношений.

Соответствующее решение Совета министров иностранных дел ЕС было принято в ответ на ограничения, которые действуют со стороны Турции по отношению к Республике Кипр.