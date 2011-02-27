Султан снял двух министров и повысил стипендии

Султан Омана Кабус бен Саид произвел перемены в правительстве, провел реформу пенсионного обеспечения и повысил стипендии студентам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную газету "Аль-Ватан".

В середине февраля в г.Маскате прошла массовая мирная демонстрация с требованиями перемен в сферах политики, экономики, образования. По сведениям оманской печати, демонстранты - в основном, молодежь - совершили "мирный зеленый марш" в районе министерств. Они несли лозунги в поддержку султана и призывали к проведению реформ, борьбе с коррупцией, контролю за ростом цен, защите потребителей, совершенствованию системы образования, расширению полномочий консультативного Совета - Шуры.

Султан назначил двух новых министров: министра туризма и министра просвещения и образования. Последнее ведомство возглавила женщина. Несколько министров поменяли свои посты в кабинете. Декретом султана в Омане учрежден независимый Департамент защиты потребителя, поставлен вопрос о создании в стране потребительских кооперативов, снижен процент ежемесячных отчислений в пенсионный фонд, введены пенсионные доплаты на жилье, электричество и воду.

Студентам повышены стипендии в суммах от 65 до 234 долларов в зависимости от районов проживания.